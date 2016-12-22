От взрыва баллона у станции метро «Коломенская» пострадали восемь человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в подземном переходе у станции метро «Коломенская» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах столицы.

«По уточенной информации, всего пострадали восемь человек, пять из них находятся в больницах, троим оказана помощь на месте», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пострадавших как рабочие, которые вели сварочные работы, так и прохожие, в том числе пожилая женщина.