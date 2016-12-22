От взрыва баллона у станции метро «Коломенская» пострадали восемь человек
Среди пострадавших как рабочие, которые вели сварочные работы, так и прохожие.
Среди пострадавших как рабочие, которые вели сварочные работы, так и прохожие.
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в подземном переходе у станции метро «Коломенская» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах столицы.
«По уточенной информации, всего пострадали восемь человек, пять из них находятся в больницах, троим оказана помощь на месте», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди пострадавших как рабочие, которые вели сварочные работы, так и прохожие, в том числе пожилая женщина.
Ранее сообщалось, что
руках и заказы на производство строительных и
ремонтных работ будет получать за откаты, будет
все взрываться, сыпаться, ломаться (как на выходе
"Пролетарки". В прошлом году отремонтировали, после
ремонта, который был сделан только накануне, опять всю
плитку сбили новую, положили по-новой и уже в этом
году уже раза четыре выход на Динамовскую уже раза
четыре закрывали. Слава Богу обошлось без взрывов.),
а также такое будет происходить, пока работают гастробайтеры и не будут соблюдаться правила
охраны труда и техника безопасности. Пора уже
начинать "посадки" и на длительные сроки владельцев
этих кампаний и чиновников, давших им разрешение.