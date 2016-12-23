Дорожников привлекли к ответственности за скользкую дорогу в Сочи

С разницей в 20 минут в Сочи произошло четыре ДТП с участием семи машин. Аварии произошли 22 декабря около восьми часов утра на обледеневшей дороге — дублере Курортного проспекта, перед третьим тоннелем.

В отношении дорожной организации, которая обслуживает данный участок трассы, возбуждено дело об административном правонарушении.

Во всех четырех ДТП обошлось без пострадавших, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.