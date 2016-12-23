Автомобиль загорелся во время движения по улице Исторической в Волгограде

Возгорание произошло, по словам очевидцев, рядом с остановкой общественного транспорта «ЖБИ». Автомобиль быстро заволокло едким дымом, однако водитель быстро выбрался из салона.

Водитель сумел справиться с огнем с помощью других водителей, пришедших ему на помощь. При пожаре никто не пострадал, пожарные расчеты не потребовались.