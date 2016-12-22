В центральной Италии на военном заводе произошел взрыв
РИМ, 22 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Взрыв произошел в четверг вечером на военном заводе по производству боеприпасов, расположенном в населенном пункте
РИМ, 22 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Взрыв произошел в четверг вечером на военном заводе по производству боеприпасов, расположенном в населенном пункте
По данным журналистов, в результате взрыва была серьезно ранена 24-летняя работница предприятия, которая была немедленно госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и карабинеры.
Как сообщило Агентство оборонной промышленности Италии, в настоящее время компетентные органы проводят мероприятия по выяснению причин и динамики данного ЧП. Руководство военного завода заявило в этой связи, что готово предоставить всю необходимую информацию