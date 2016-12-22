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22 декабря, источник: РИА Новости

В центральной Италии на военном заводе произошел взрыв

РИМ, 22 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Взрыв произошел в четверг вечером на военном заводе по производству боеприпасов, расположенном в населенном пункте Байано-ди-Сполето в центральной Италии, сообщил новостной телеканал RaiNews24.

По данным журналистов, в результате взрыва была серьезно ранена 24-летняя работница предприятия, которая была немедленно госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и карабинеры.

Как сообщило Агентство оборонной промышленности Италии, в настоящее время компетентные органы проводят мероприятия по выяснению причин и динамики данного ЧП. Руководство военного завода заявило в этой связи, что готово предоставить всю необходимую информацию судебно-следственным органам.

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