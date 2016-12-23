Маршрутка наехала на женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора
Вечером 22 декабря в Дзержинском районе, недалеко от остановки «Мясокомбинат», маршрутка сбила женщину.
Вечером 22 декабря в Дзержинском районе, недалеко от остановки «Мясокомбинат», маршрутка сбила женщину.
Очевидцы сообщают в соцсетях, что женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Маршрутка уже тронулась и наехала на спешащую женщину.
Водитель немедленно вызвал скорую помощь, вместе с пассажирами он оказывал ей первую помощь. Женщину госпитализировали с травмами по всему телу.
Инспекторы ГИБДД выясняют степень вины водителя маршрутного такси.