Маршрутка наехала на женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора

Очевидцы сообщают в соцсетях, что женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Маршрутка уже тронулась и наехала на спешащую женщину.

Водитель немедленно вызвал скорую помощь, вместе с пассажирами он оказывал ей первую помощь. Женщину госпитализировали с травмами по всему телу.

Инспекторы ГИБДД выясняют степень вины водителя маршрутного такси.