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10:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Маршрутка наехала на женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора

Вечером 22 декабря в Дзержинском районе, недалеко от остановки «Мясокомбинат», маршрутка сбила женщину.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Маршрутка уже тронулась и наехала на спешащую женщину.

Водитель немедленно вызвал скорую помощь, вместе с пассажирами он оказывал ей первую помощь. Женщину госпитализировали с травмами по всему телу.

Инспекторы ГИБДД выясняют степень вины водителя маршрутного такси.

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