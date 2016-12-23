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10:09 (мск), источник: ДЕЛОру.ру

В Ростове женщина выпала из маршрутки на ходу

В Ростове-на-Дону на пересечении Ворошиловского и Темерницкой из маршрутного такси выпала женщина. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

По данным очевидцев, горожанка заходила в транспорт и водитель резко тронулся с места. Женщина не смогла ни за что схватиться и выпала через открытую дверь на асфальт.

Сейчас гражданка госпитализирована, по факту инцидента проводится проверка.

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