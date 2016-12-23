Очередная страшилка вызвала у приморцев панику

«Мелкие китайские мандарины — опасны для здоровья! Это точно! У знакомых, накануне 2-х летний ребёнок съел буквально несколько долек таких мандаринок, и получил тяжёлую форму гриппа. В больнице, как только ребенка привезли, врач сразу спросил — “Вы случайно, мандарины не ели?”, они ответили — Ели». А врач им говорит: «Все… Вы уже сороковые, кто в больницу обратился»… отделение уже «завалено» больными — все ели заражённые мандарины… Смотрите, аккуратно все!!

Вот такая предупредительная запись всполошила и не на шутку перепугала родителей, которые массово начали делиться новостью друг с другом. Информагентство решило выяснить, насколько страшны маленькие китайские мандарины и как их поедание может отразиться на здоровье ребёнка.

В беседе с ИА «Дейта» врач КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Татьяна Минеева пояснила, что от плодово-овощной (впрочем, как и любой другой) продукции, заразиться гриппом нельзя.

«В мандаринах, апельсинах или других фруктах, вирусов гриппа нет, — рассказала Татьяна Минеева, — впрочем, как и в других продуктах питания. Острую кишечную инфекцию можно “заработать”, а грипп передаётся только воздушно-капельным путём, и никак не может содержаться непосредственно в самих продуктах питания. При этом, дети, как и пожилые люди, находятся в собой зоне риска — они особенно восприимчивы к вирусам гриппа и ОРВИ и тяжелее переносят заболевание».

По статистике, больной ребенок несколько сотен раз дотрагивается до носа, глаз и рта, перенося вирусы с рук на игрушки, дверные ручки, предметы общего пользования. По информации «всемирной паутины», вирус гриппа живет на руках человека 5 минут, в воздухе комнаты, где находится больной — от 2 до 9 часов, на металле и пластмассе — 24 — 48 часов, на стеклянной поверхности — 10 суток, на ткани — 15 минут.

По мнению специалистов, мандарины не могут стать источником заражения гриппом, что и подтвердили агентству в краевом центре медпрофилактики. Но любые грязные фрукты являются источником кишечного расстройства и их необходимо тщательно мыть перед едой — не только детям, но и взрослым.

Как отмечают специалисты, ежегодная заболеваемость гриппом детей в 1,5−2 раза выше, чем среди взрослых.

Как уберечь детей от заражения опасным заболеванием? «Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности и гигиены, — пояснила Татьяна Минеева, — В основном вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку через кашель или чихание больного воздушно-капельным путем. Вирус гриппа может попасть в организм (в глаза, нос или рот) через руки при соприкосновении с инфицированной поверхностью (поручни в общественном транспорте, перила подземных и наземных переходов и так далее).

Особое внимание необходимо уделить так называемым «организованным» детям, тем, кто ходит в детский сад, школьникам. Надо постараться соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе. Наступает время новогодних утренников и многие родители, не желая лишать своего ребёнка долгожданного праздника, могут привести его заболевшим.