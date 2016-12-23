Очередная страшилка вызвала у приморцев панику
Обращение — «крик души» стремительно распространяться в социальных сетях, сообщает ИА «Дейта».
Обращение — «крик души» стремительно распространяться в социальных сетях, сообщает ИА «Дейта».
«Мелкие китайские мандарины — опасны для здоровья! Это точно! У знакомых, накануне 2-х летний ребёнок съел буквально несколько долек таких мандаринок, и получил тяжёлую форму гриппа. В больнице, как только ребенка привезли, врач сразу спросил — “Вы случайно, мандарины не ели?”, они ответили — Ели». А врач им говорит: «Все… Вы уже сороковые, кто в больницу обратился»… отделение уже «завалено» больными — все ели заражённые мандарины… Смотрите, аккуратно все!!
Вот такая предупредительная запись всполошила и не на шутку перепугала родителей, которые массово начали делиться новостью друг с другом. Информагентство решило выяснить, насколько страшны маленькие китайские мандарины и как их поедание может отразиться на здоровье ребёнка.
В беседе с ИА «Дейта» врач КГБУЗ «Владивостокский
«В мандаринах, апельсинах или других фруктах, вирусов гриппа нет, — рассказала Татьяна Минеева, — впрочем, как и в других продуктах питания. Острую кишечную инфекцию можно “заработать”, а грипп передаётся только
По статистике, больной ребенок несколько сотен раз дотрагивается до носа, глаз и рта, перенося вирусы с рук на игрушки, дверные ручки, предметы общего пользования. По информации «всемирной паутины», вирус гриппа живет на руках человека 5 минут, в воздухе комнаты, где находится больной — от 2 до 9 часов, на металле и пластмассе — 24 — 48 часов, на стеклянной поверхности — 10 суток, на ткани — 15 минут.
По мнению специалистов, мандарины не могут стать источником заражения гриппом, что и подтвердили агентству в краевом центре медпрофилактики. Но любые грязные фрукты являются источником кишечного расстройства и их необходимо тщательно мыть перед едой — не только детям, но и взрослым.
Как отмечают специалисты, ежегодная заболеваемость гриппом детей в 1,5−2 раза выше, чем среди взрослых.
Как уберечь детей от заражения опасным заболеванием? «Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности и гигиены, — пояснила Татьяна Минеева, — В основном вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку через кашель или чихание больного
Особое внимание необходимо уделить так называемым «организованным» детям, тем, кто ходит в детский сад, школьникам. Надо постараться соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе. Наступает время новогодних утренников и многие родители, не желая лишать своего ребёнка долгожданного праздника, могут привести его заболевшим.
Врачи убедительно просят родителей не подвергать опасности здоровье ребенка и других детей. Если малыш кашляет или чихает, то он уже простужен и ему необходима консультация врача и, по возможности, постельный режим. А высокая температура — причина для обязательного обращения к врачу! При этом, в период эпидемии гриппа, желательно ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино) и массовых мероприятий, где