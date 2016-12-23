Полиция привлекла водолазов к поискам пропавшей в Калининграде школьницы

Ранее следственное управление СК по региону сообщило, что по факту исчезновения школьницы проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 20 декабря в начале девятого утра девочка вышла из автобуса и направилась в сторону лицея, однако до учебного учреждения так и не дошла.

«По заявке сотрудников полиции спасатели калининградского поисково-спасательного отряда проводили поисковые работы в акватории реки Преголя в районе улицы Портовой города Калининграда. Искали пропавшего ребенка. Поиски результатов не дали. В ходе поиска водолазами было обследовано 4 тысячи квадратных метров дна реки в указанном районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения поисков были привлечены 16 специалистов и шесть единиц техники. К поискам пропавшей девочки подключились волонтеры, которые расклеивают листовки с ориентировкой в районе, где потерялась школьница, а также просят жителей улицы Портовой, где были найдены, предположительно, ее вещи, посмотреть записи с автомобильных видеорегистраторов.