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09:27 (мск), источник: РИА Новости

Полиция привлекла водолазов к поискам пропавшей в Калининграде школьницы

КАЛИНИНГРАД, 22 дек — РИА Новости. Полицейские привлекли водолазов МЧС к поискам пропавшей в Калининграде 14-летней школьницы, которая исчезла во вторник по дороге в лицей, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Калининградской области.

Источник: РИА Новости

Ранее следственное управление СК по региону сообщило, что по факту исчезновения школьницы проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 20 декабря в начале девятого утра девочка вышла из автобуса и направилась в сторону лицея, однако до учебного учреждения так и не дошла.

«По заявке сотрудников полиции спасатели калининградского поисково-спасательного отряда проводили поисковые работы в акватории реки Преголя в районе улицы Портовой города Калининграда. Искали пропавшего ребенка. Поиски результатов не дали. В ходе поиска водолазами было обследовано 4 тысячи квадратных метров дна реки в указанном районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения поисков были привлечены 16 специалистов и шесть единиц техники. К поискам пропавшей девочки подключились волонтеры, которые расклеивают листовки с ориентировкой в районе, где потерялась школьница, а также просят жителей улицы Портовой, где были найдены, предположительно, ее вещи, посмотреть записи с автомобильных видеорегистраторов.

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