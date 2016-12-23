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03:56 (мск), источник: Вести Приморье

На севере Приморья рыболовецкое судно выбросило на мель

Ветром судно было сорвано с якоря, судно село на мель в 180 метрах от берега.

Специалисты МЧС эвакуировали восьмерых рыбаков с рыболовецкого судна, севшего на мель у мыса Сосунова в бухте Светлая в Японском море. Угрозы жизни и здоровью членов экипажа нет, сообщили сегодня в пресс-службе Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС. В ведомстве отметили, что судно с рыбаками село на мель 22 декабря в 22:30 местного времени на пути следования из поселка Амгу в поселок Светлая.

«Ветром судно было сорвано с якоря, судно село на мель в 180 метрах от берега. Капитаном было принято решение о эвакуации экипажа», — сказали в МЧС. Экипаж был эвакуирован на берег на спасательном плоту в 22:50.

«В настоящий момент все члены экипажа размещены в здании старой школы в поселке Светлая, угрозы жизни и здоровью нет», — подчеркнули в пресс- службе.

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