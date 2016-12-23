Генпрокуратура пригрозила чиновникам уголовными делами после отравлений «Боярышником»

Если проверка подтвердит халатность или бездействие чиновников в связи с массовым отравлением в Иркутске парфюмерным средством «Боярышник», против них могут быть возбуждены уголовные дела. Это «Интерфаксу» заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман. Он добавил, что дела могут быть возбуждены не только «по конкретному данному факту, но и по другим».

Прокурорская проверка в Иркутской области должна дать ответы на ряд вопросов: «как это вообще могло возникнуть, где были контрольные органы, местная власть», сказал он.

По последним данным, в результате отравления «Боярышником», в составе которого оказался метанол, умерли 72 человека. По подозрению в причастности к распространению ядовитой жидкости задержаны более десятка человек. В Иркутске, а затем в Иркутской области был введен режим ЧС.