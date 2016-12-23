В Новосибирске суд рассмотрел дело взяточницы СГУПСа

В деле — 315 эпизодов. Сегодня на суде женщина заявила, что полностью признаёт свою вину и просит суд рассмотреть дело в особом порядке. Это означает, что разбирательство проходит без исследования доказательств.

Суд в таком случае может назначить срок лишь в размере — две третьих от максимального.