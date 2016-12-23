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07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске суд рассмотрел дело взяточницы СГУПСа

Заельцовский суд сегодня отказался рассматривать в особом порядке дело о взятках в сибирском университете путей сообщения. На доцента СГУПС Наталью Пекельник завели уголовное дело по двум статьям — «служебный подлог» и «внесение заведомо ложных сведений в документы».

Источник: Вести - Новосибирск

В деле — 315 эпизодов. Сегодня на суде женщина заявила, что полностью признаёт свою вину и просит суд рассмотреть дело в особом порядке. Это означает, что разбирательство проходит без исследования доказательств.

Суд в таком случае может назначить срок лишь в размере — две третьих от максимального.

Прокуратура выступила против и потребовала подробно разобраться во всех преступных эпизодах. Суд с позицией гособвинения согласился.

Отмечу, что в сибирском университете путей сообщения это не единственное дело о коррупции. В начале декабря в учебном заведении прошли обыски с выемкой документов. В рамках уже нового уголовного дела — по разным данным — подозреваемыми стали от трёх до 14 преподавателей СГУПСа.

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