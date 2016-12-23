В Новосибирске суд рассмотрел дело взяточницы СГУПСа

В деле — 315 эпизодов. Сегодня на суде женщина заявила, что полностью признаёт свою вину и просит суд рассмотреть дело в особом порядке. Это означает, что разбирательство проходит без исследования доказательств.
Суд в таком случае может назначить срок лишь в размере — две третьих от максимального.
Прокуратура выступила против и потребовала подробно разобраться во всех преступных эпизодах. Суд с позицией гособвинения согласился.
Отмечу, что в сибирском университете путей сообщения это не единственное дело о коррупции. В начале декабря в учебном заведении прошли обыски с выемкой документов. В рамках уже нового уголовного дела — по разным данным — подозреваемыми стали от трёх до 14 преподавателей СГУПСа.