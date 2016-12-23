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07:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Бердске живодёры избили пса и бросили на улице в тридцатиградусный мороз

Жители Бердска сегодня спасли раненого пса, которого бросили в мороз прямо на улице. По словам очевидцев, собака истекала кровью. Ветеринары уверены — животное искалечили живодеры.

Источник: Вести - Новосибирск

Даже сейчас Счастливчик — так собаку назвали волонтеры — вздрагивает, если к нему приближается человек. Пса с многочисленными ранами нашли на улице жители частного сектора. И сразу же доставили в ветеринарную больницу. Понять, что случилось не смог даже опытный врач.

Светлана Калабина, директор пункта передержки животных: «Все было кровью залито, прям много крови было, он говорит я потом все объясню, и расскажу, а потом вот сказал что никак это не рваные раны, это очень сильно даже проколото до того, что не просто так кольнули, а прям вот так вот задевает».

Срочно сделали операцию. Над собакой, скорее всего, жестоко издевались, рассказывают ветеринары.

Александ Ларин, ветеринар бердской лечебницы: «Животное доставили в бердскую ветлечебницу с колото-резаными ранами в области головы и в области левой передней лапы. Характер повреждений говорит о том что раны образовались за счет какого-то острого предмета».

Виктория Кудашева, корреспондент: «Сейчас счастливчик отходит от наркоза, по словам врачей ему действительно повезло, раны глубокие, но кости не задеты».

Псу предстоит лечиться еще как минимум две недели. Но он не сдается. И в первый же день после операции пытается встать на лапы. Пока Счастливчик останется жить здесь — на передержке у Светланы. Среди таких же — пострадавших от рук живодеров. Зоозащитница надеется, что Счастливчик — домашний пес. Хозяин узнает его и заберет домой.

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