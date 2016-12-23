В Бердске живодёры избили пса и бросили на улице в тридцатиградусный мороз

Даже сейчас Счастливчик — так собаку назвали волонтеры — вздрагивает, если к нему приближается человек. Пса с многочисленными ранами нашли на улице жители частного сектора. И сразу же доставили в ветеринарную больницу. Понять, что случилось не смог даже опытный врач.

Светлана Калабина, директор пункта передержки животных: «Все было кровью залито, прям много крови было, он говорит я потом все объясню, и расскажу, а потом вот сказал что никак это не рваные раны, это очень сильно даже проколото до того, что не просто так кольнули, а прям вот так вот задевает».