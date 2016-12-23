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08:48 (мск), источник: РБК

Преследуемый полицией мужчина въехал в терминал аэропорта в Казани

В Казани мужчина, уходивший от преследования сотрудников полиции, заехал на ВАЗ-2115 в один из терминалов международного аэропорта «Казань», сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 21 декабря. Проехав по зданию аэропорта, 40-летний водитель протаранил стеклянную дверь и выехал на привокзальную площадь, где был задержан полицейскими.

В прокураторе отметили, что сотрудники правоохранительных органов во время задержания получили различные травмы.

Выяснилось, что водителем автомобиля был житель Набережных Челнов. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. В ведомстве добавили, что при осмотре машины в сумке водителя был обнаружен сверток с «веществом зеленого цвета весом около пяти грамм». Он был изъят и направлен на исследование.

В отношении мужчины были возбуждены дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

По данным прокуратуры, согласно предварительному подсчету, аэропорту «Казань» был причинен ущерб более 6 млн. рублей.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что водитель был арестован на 15 суток.

Комментарии
2
сергей иванов
это к вопросу о безопасности наших аэропортов, если пьяный гонщик спокойно катается по терминалу, то что говорить о том а если б это был терорист с полной мшиной взрывчатки, после этого начальники полиции и их замы просито должны погоны снять и пойти в отставку, но вряд ли так как чести у старших офицеров давно нет, осталось только чувство наживы и хороших должностей
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дядя Коля
Вывод : Автотаз намного крепче любой иномарки !.....Его даже полиция с трудом останавливает....А стеклянные двери и подавно.
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