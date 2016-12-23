Преследуемый полицией мужчина въехал в терминал аэропорта в Казани

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 21 декабря. Проехав по зданию аэропорта, 40-летний водитель протаранил стеклянную дверь и выехал на привокзальную площадь, где был задержан полицейскими.
В прокураторе отметили, что сотрудники правоохранительных органов во время задержания получили различные травмы.
Выяснилось, что водителем автомобиля был житель Набережных Челнов. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. В ведомстве добавили, что при осмотре машины в сумке водителя был обнаружен сверток с «веществом зеленого цвета весом около пяти грамм». Он был изъят и направлен на исследование.
В отношении мужчины были возбуждены дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).
По данным прокуратуры, согласно предварительному подсчету, аэропорту «Казань» был причинен ущерб более 6 млн. рублей.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что водитель был арестован на 15 суток.