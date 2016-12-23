Преследуемый полицией мужчина въехал в терминал аэропорта в Казани

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 21 декабря. Проехав по зданию аэропорта, 40-летний водитель протаранил стеклянную дверь и выехал на привокзальную площадь, где был задержан полицейскими.

В прокураторе отметили, что сотрудники правоохранительных органов во время задержания получили различные травмы.