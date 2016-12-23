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04:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Непогода собрала богатый «урожай» ДТП в Приморье

Снегопад вызвал рост числа автоаварий в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

«В минувший четверг в регионе зарегистрировано 134 ДТП: шесть с пострадавшими, 128 с материальным ущербом. Медицинская помощь оказана девяти пострадавшим. Во Владивостоке было зарегистрировано 55 ДТП с материальным ущербом, три — с пострадавшими», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

«На 658 километре автодороги А-370 “Уссури” водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, двигавшийся со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Hino”. В результате удара пострадали два человека: водитель и пассажир Toyota, мужчины в возрасте 32 и 36 лет, которые отправлены на амбулаторное лечение. ДТП произошло из-за снежного наката», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

В Ленинском районе Владивостока по улице Адмирала Юмашева, 26, водитель автомобиля Toyota Passo не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль «Скорой помощи». В результате удара пострадали трое медицинских работников: 50-летний мужчина, а также женщины в возрасте 41 и 51 года.

Во Владивостоке сохраняется ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке автодороги «Седанка — Патрокл» до развязки улиц Катерная — Бархатная. Также ограничен въезд во Владивосток для большегрузного транспорта.

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