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04:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Иркутске число жертв отравления суррогатом достигло 74

В результате отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 74 человека. Последние сведения регионального минздрава передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших — 122 человека, — сообщили агентству в ведомстве. — В больницах остается 31 житель Иркутска».

За минувшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом в Братске — во втором по величине городе региона. Там попал в больницу один человек, информации о его состоянии пока нет.

Напомним, в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом «Боярышник». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, продажа непищевой спиртосодержащей продукции запрещена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование ведет центральный аппарат СК РФ.

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