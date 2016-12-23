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04:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Вице-премьер Хлопонин: медицинские препараты со спиртом нельзя продавать без рецепта

В России будут ликвидированы автоматы по продаже спиртосодержащих веществ.

Медицинские препараты, содержащие спирт, в том числе валокордин и настойки на травах, должны продавать в аптеках только по рецепту. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин в эфире телеканала «России 24».

Также Хлопонин сообщил, что в ближайшее время в России будут ликвидированы автоматы по продаже спиртосодержащих веществ.

«Та же настойка “Боярышника”, которая используется как медицинский препарат, и который употребляют, она должна продаваться в аптеке и по рецепту. Не так, как сегодня в автоматах — люди подходят, пишут “Настойка боярышника” и, собственно говоря, покупают за деньги в автоматах», — добавил Хлопонин.

Напомним, в середине декабря в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем — концентратом для ванн «Боярышник». Средство содержало метиловый спирт, вместо этилового, указанного на этикете. В результате отравления в Иркутске, по последним данным, погибли 72 человека.

В связи с массовым отравлением «Боярышником» президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать ряд мер, в том числе, ужесточить правила отпуска в аптеках препаратов, содержащих спирт, поднять акцизы на такую продукцию и, одновременно, снизить акцизы на алкогольные напитки для борьбы с суррогатами.

Комментарии
1
Понятно
В аптеке и так все дорого, вместо спирта ранку протереть проще бутылку водки купить дешевую
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