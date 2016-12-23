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04:58 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке таксист протаранил карету «скорой помощи»

Пострадали медики, находившиеся в припаркованной машине.

Во Владивостоке не справившийся с управлением таксист въехал на своем хэтчбэке в карету «скорой помощи», сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В результате аварии травмы получили три человека, находившихся в «скорой».

ДТП произошло в районе дома по улице Адмирала Юмашева, 26 в четверг, 22 декабря — в снегопад, в сложных дорожных условиях (снегопад). Время аварии — около 18:40. За рулем такси находился 35-летний житель Владивостока, он не пострадал.

Установлено, что автомобиль Toyota Passo двигался со стороны улицы Адмирала Кузнецова в сторону Баляева. Столкновение произошло с припаркованной на обочине машиной «скорой помощи», у которой были включены проблесковые маячки.

50-летний мужчина получил ушиб крестца, а 41-летняя и 51-летняя пассажирки «скорой» получили ушибы поясничного отдела позвоночника. Все трое направлены на амбулаторное лечение.

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