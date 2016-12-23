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05:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина погиб при столкновении ВАЗа и грузового поезда в Иркутской области

Еще двое пострадали.

Мужчина, находившийся в салоне ВАЗ-2114, погиб в результате столкновения с грузовым поездом на автоматическом регулируемом переезде на участке пути от Тайшета в сторону Лены в Приангарье сегодня ночью, 23 декабря. Еще два человека получили различные травмы. Об этом сообщил ИА IrkutskMedia источник в экстренных службах.

— Столкновение произошло в 01.17 по местному времени. В автомобиле находилось три человека, из них один погиб, двое пострадали, — рассказал корр. агентства источник.

Схода вагонов железнодорожного состава не допущено, линии электропередачи и ж/д пути не повреждены.

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