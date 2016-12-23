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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

Пожар тушили два часа.

На рынке КрасТЭЦ произошел крупный пожар. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Возгорание было зафиксировано 22 декабря в 23:13. От МЧС на место выехали 43 человека и 13 машин. Выяснилось, что на рынке горят торговые павильоны, где продают цветы и фаст-фуд. Пламя было видно на большом расстоянии.

В 00:50 огонь был локализован, а в 1:16 — ликвидирован. Всего на месте ЧП работали 61 человек и 22 машины.

Точная причина пожара устанавливается экспертами. Данных о погибших и пострадавших нет.

Инцидент на рынке КрасТЭЦ стал уже не первым серьезным пожаром на правобережье Красноярска за последнее время. Напомним, на прошлой неделе произошли сразу два крупных пожара — в ТЦ «Красноярье» и в храме Рождества Христова на ул. Щорса. В обоих случаях никто не пострадал.

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