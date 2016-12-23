Восемь рыбаков эвакуировали с севшего на мель судна в Приморье

Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.

Рыболовное судно вынесло на мель у мыса Сосунова в Тернейском районе Приморья вечером, 22 декабря. Капитаном было принято решение об эвакуации экипажа. Прибывшие спасатели, на берегу оказали всю необходимую помощь рыбакам, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Рыболовное судно МРС-345 с восемью членами экипажа на борту следовало из поселка Амгу в поселок Светлая. Ветром судно было сорвано с якоря, судно село на мель в 180 метрах от берега. После начала поступления воды в жилые помещения, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа.

В 22.50 весь экипаж с борта судна МРС-345 на спасательном плоту был эвакуирован на берег. В настоящий момент все члены экипажа размещены в здании старой школы в посёлке Светлая, угрозы жизни и здоровью нет.

Всего к спасательным работам были привлечены 13 спасателей.