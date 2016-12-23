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07:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В сети появилось видео драки водителя и инспекторов ДПС в центре Перми

Нарушитель первым набросился на представителя власти.

Видеозапись драки водителя и двух инспекторов ДПС появилась в соцсети накануне.

На кадрах заметно, что водитель попал в ДТП — его автомобиль вылетел с проезжей части на перекрёстке улиц Куйбышева и Чкалова, переехал через трамвайные пути и врезался в столб. Некоторые очевидцы предположили, что он быль пьян. Однако пока не сообщается, была ли проведена процедура медицинского освидетельствования.

Когда инспекторы начали оформлять протокол, водитель пнул одного из них. После этого стражи порядка набросились на него и попытались задержать. К слову, теперь нарушителю грозит уголовное наказание за нападение на полицейского.

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