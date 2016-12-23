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06:01 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье из-за циклона отменили три десятка автобусных рейсов

Около 30 рейсов междугородных автобусов отменены сегодня в Приморском крае из-за снегопада, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Рейсы связывают Владивосток с Артёмом, Находкой, Уссурийском, Большим Камнем и другими населёнными пунктами, отметили в ведомстве. В направлении Находки и Уссурийска пассажиров перевозят электропоездами, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Вторые сутки остаётся закрытой для проезда крупная трасса Седанка — Патрокл во Владивостоке. Также продолжает действовать запрет на въезд большегрузного автотранспорта во Владивосток.

«Всего на расчистке дорог задействовано почти 300 единиц различной техники. В данный момент проезд есть на всех дорогах края, небольшие затруднения могут возникнуть на перевалах южного Приморья, где уже работает тяжелая техника», — рассказали в «Примавтодоре».

Сильный циклон обрушился на Приморье 22 декабря. По данным МЧС, за сутки на юге региона выпало около половины месячной нормы осадков. По данным синоптиков, сегодня осадки в Приморье прекратятся.

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