Новиков поделится со СМИ «впечатлениями» от допроса в ГСУ

Вечером 22 декабря бард Александр Новиков все же явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, куда его вызвали на очную ставку по делу «Бухты Квинс», передает «Уралинформбюро». Его визит к следователям до последнего был под сомнением, поскольку пресс-секретарь певца заявляла, что он за границей и неизвестно, когда вернется.

По данным СМИ, накануне Новикову было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). 23 декабря решится вопрос о мере пресечения — следователи будут ходатайствовать о домашнем аресте. «Впечатлениями» от допроса Новиков поделится в ходе сегодняшней пресс-конференции, если его на посадят под замок.

Сегодня также решится вопрос о мере пресечения другому фигуранту дела «Бухты Квинс» — бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, который находится в ИВС.

История пайщиков, доверившихся шансонье, длится с 2010 года. Они вложили в ПЖСК 150 миллионов рублей, но остались ни с чем. Расследование затянулось на несколько лет, после серии скандалов и голодовки пайщиков минувшим летом за дело взялось ГСУ полицейского главка.

Новиков упорно утверждает, что никаких денег не получал. Однако, согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, именно он расписывался за миллионы рублей.