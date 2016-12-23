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06:47 (мск), источник: VN.RU

Пассажиры автобусов переломали носы в ДТП у НЗХК

Вчера утром в Новосибирске на улице Б. Хмельницкого водитель автобуса ПАЗ-32054 совершил столкновение с автобусом ЛИАЗ-525635, стоявшим на остановке. В результате столкновения пострадали четыре пассажира.

Как сообщил VN.ru начальник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов, в 08.45 на улице Богдана Хмельницкого водитель автобуса ПАЗ-32054, следующего по маршруту № 27, совершил столкновение с пассажирским автобусом ЛИАЗ-525635, который двигался по маршруту № 28.

«ЛИАЗ стоял на остановке общественного транспорта “Завод химконцентратов”, — говорит Сергей Страдымов. — В результате столкновения пострадали четыре пассажира автобуса ПАЗ. 41-летняя женщина получила открытый перелом носа, 21-летняяя женщина — закрытый перелом носа, 32-летняя женщина — ушиб носа, а 37-летний мужчина тоже ушиб носа. В момент столкновения в автобусе ПАЗ находилось 35 пассажиров, в автобусе ЛИАЗ — 50 пассажиров».

Согласно объяснений водителя ПАЗика, он, двигаясь в крайней правой полосе, остановился на светофоре, который находится на расстоянии около 10 метров от остановки. Когда загорелся зеленый сигнал, продолжил движение и разогнался до скорости около 10 км/час. Ближе к остановке стал притормаживать, чтобы высадить пассажиров, однако автобус попал на участок с гололедом, и вовремя остановить его не удалось. Произошло столкновение со стоящим впереди автобусом ЛИАЗ.

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