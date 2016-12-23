Малолетний ребенок 1,5 часа провел в заблокированной машине на морозе

Неприятный случай произошел с молодой мамой 22 декабря. Женщина усадила полуторагодовалого малыша в детское удерживающее устройство, после чего захлопнула дверь, чтобы занять место водителя. В этот момент машина самопроизвольно заблокировалась.

Ребенок оказался пристегнутым к детскому креслу внутри автомобиля, в то время как на улице был мороз -32 градуса. Растерянная мама вызвала спасателей и больше часа не отходила от машины, подбадривая ребенка, пока спасатели делали свою работу.

— Прибывшие на вызов спасатели МАСС аккуратно разблокировали двери Toyota RAV4 и передали ребенка встревоженной матери. В медпомощи ребенок не нуждается, — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Известно также, что ребенок никакой паники не заметил и даже особо не понял, что попал в передрягу, а вот его мама переволновалась и порядком замерзла.

— Не забывайте что на улице -30, будьте внимательны к себе и своим близким, — наставляют в МАСС.