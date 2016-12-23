В Омске водитель джипа чуть не убил инспектора ГИБДД

Очевидец Сергей Булдаков, чей видеорегистратор заснял происшествие, прислал запись с камеры на телеканал «Антенна-7». Ролик показали в программе «Жесть».

Поздно вечером на пересечении Лукашевича и Волгоградской едва не произошло ДТП с участием инспектора ГИБДД. Как засняла камера, черный джип на высокой скорости мчится вперед. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и внедорожник сильно занесло. Джип начало заносить. Как раз на обочине дороги инспектор ГИБДД проверял документы водителя остановленного «каблучка».

Черный джип занесло очень близко к полицейскому, машина проскользнула буквально в нескольких сантиметрах от инспектора и проехала еще несколько метров. Как сообщает автор ролика, остановился джип только когда врезался в «Тойоту Ленд Крузер».