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06:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омске водитель джипа чуть не убил инспектора ГИБДД

Автомобиль сильно занесло — внедорожник пронесся в нескольких сантиметрах от полицейского.

Очевидец Сергей Булдаков, чей видеорегистратор заснял происшествие, прислал запись с камеры на телеканал «Антенна-7». Ролик показали в программе «Жесть».

Поздно вечером на пересечении Лукашевича и Волгоградской едва не произошло ДТП с участием инспектора ГИБДД. Как засняла камера, черный джип на высокой скорости мчится вперед. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и внедорожник сильно занесло. Джип начало заносить. Как раз на обочине дороги инспектор ГИБДД проверял документы водителя остановленного «каблучка».

Черный джип занесло очень близко к полицейскому, машина проскользнула буквально в нескольких сантиметрах от инспектора и проехала еще несколько метров. Как сообщает автор ролика, остановился джип только когда врезался в «Тойоту Ленд Крузер».

В ДТП никто, кроме автомобилей, не пострадал. Инспектор ГИБДД также жив и здоров. Полицейскому очень повезло — происшествие могло закончиться куда трагичней.

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