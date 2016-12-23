В Омске водитель джипа чуть не убил инспектора ГИБДД
Автомобиль сильно занесло — внедорожник пронесся в нескольких сантиметрах от полицейского.
Автомобиль сильно занесло — внедорожник пронесся в нескольких сантиметрах от полицейского.
Очевидец Сергей Булдаков, чей видеорегистратор заснял происшествие, прислал запись с камеры на телеканал «Антенна-7». Ролик показали в программе «Жесть».
Поздно вечером на пересечении Лукашевича и Волгоградской едва не произошло ДТП с участием инспектора ГИБДД. Как засняла камера, черный джип на высокой скорости мчится вперед. В
Черный джип занесло очень близко к полицейскому, машина проскользнула буквально в нескольких сантиметрах от инспектора и проехала еще несколько метров. Как сообщает автор ролика, остановился джип только когда врезался в «Тойоту Ленд Крузер».
В ДТП никто, кроме автомобилей, не пострадал. Инспектор ГИБДД также жив и здоров. Полицейскому очень повезло — происшествие могло закончиться куда трагичней.