Жителя Алматы задержали за незаконную «продажу» земельных участков

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Гражданин А., которому 39 лет, заключал незаконные сделки по продаже недвижимого имущества — продавал не принадлежавшие ему земельные участки в поселке Кайрат Турксибского района, сообщили в Департаменте внутренних дел Алматы.

«Из слов подозреваемого, якобы когда-то два участка земли в 12 и 8 соток принадлежали его отцу и, найдя старые документы, он решил продать их, при этом показывал покупателям заведомо другие участки земли. По факту же в настоящее время прежние участки ему уже не принадлежат, о чем подозреваемый не мог не знать. Доверчивым покупателям он показывал совершенно другие участки и утратившие силу старые документы. Таким способом он обманывал покупателей и “продавал” им участки», — уточнил начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.