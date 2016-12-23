Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Шотландские ученые объяснили существование секса
Товар в РФ, который подорожает сразу на 100% в 2017-м году
До пяти лет запахи не влияют на поведение детей
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
В ЕС перебрасывают тысячи танков: СМИ о причинах
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
07:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жителя Алматы задержали за незаконную «продажу» земельных участков

Задержанный пытался продать не принадлежавшие ему земельные участки.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Гражданин А., которому 39 лет, заключал незаконные сделки по продаже недвижимого имущества — продавал не принадлежавшие ему земельные участки в поселке Кайрат Турксибского района, сообщили в Департаменте внутренних дел Алматы.

«Из слов подозреваемого, якобы когда-то два участка земли в 12 и 8 соток принадлежали его отцу и, найдя старые документы, он решил продать их, при этом показывал покупателям заведомо другие участки земли. По факту же в настоящее время прежние участки ему уже не принадлежат, о чем подозреваемый не мог не знать. Доверчивым покупателям он показывал совершенно другие участки и утратившие силу старые документы. Таким способом он обманывал покупателей и “продавал” им участки», — уточнил начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.

Читайте также
Автомобили Талгата Ермегияева оценили в 40 миллионов тенге

Далее предприимчивый мошенник, отвечая на вопрос по поводу переоформления имущества, ссылался на свою занятость и говорил, что занимается решением каких-то документационных формальностей. Он просил покупателей подождать и умышленно затягивал время. Граждане, не проверив достоверность информации об участках земли, доверились ему и заплатили суммы в особо крупном размере.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Он уже дал признательные показания и обязуется возместить ущерб. Данный факт зарегистрирован по ст.190 УК РК. Полиция уточняет точную сумму ущерба.

Также проводятся мероприятия по проверке личности подозреваемого на причастность к другим преступлениям. В связи с чем, полицейские сообщают свои контакты: 298−54−00 и 298−54−01.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Актау прохожие спасли двоих детей во время пожара
В штабе Трампа объяснили его слова о ядерном потенциале
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Террористы «Исламского государства» сожгли двух турецких военных
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Города России с самым доступным жильем
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь