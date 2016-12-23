Жителя Алматы задержали за незаконную «продажу» земельных участков
Задержанный пытался продать не принадлежавшие ему земельные участки.
Задержанный пытался продать не принадлежавшие ему земельные участки.
АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Гражданин А., которому 39 лет, заключал незаконные сделки по продаже недвижимого имущества — продавал не принадлежавшие ему земельные участки в поселке Кайрат Турксибского района, сообщили в Департаменте внутренних дел Алматы.
«Из слов подозреваемого, якобы
Далее предприимчивый мошенник, отвечая на вопрос по поводу переоформления имущества, ссылался на свою занятость и говорил, что занимается решением
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Он уже дал признательные показания и обязуется возместить ущерб. Данный факт зарегистрирован по ст.190 УК РК. Полиция уточняет точную сумму ущерба.
Также проводятся мероприятия по проверке личности подозреваемого на причастность к другим преступлениям. В связи с чем, полицейские сообщают свои контакты: 298−54−00 и 298−54−01.