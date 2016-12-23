13 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы
Ни одного рейса не отменено.
Ни одного рейса не отменено.
По состоянию на 22/12 — 23/12 08:00 ч. в Международном аэропорту Алматы задержаны 13 рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
1. IQ377
2. DV713
3. КС127
4. 7J4898
5. SU1941
6. KC109
7. HY762
8. DV733
9. KC859
10. DV706
11. CZ6012
12. KC929
13. PC659
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 100 м, горизонтальная 1200 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.