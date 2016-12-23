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07:15 (мск), источник: Zakon.kz

13 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы

Ни одного рейса не отменено.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 22/12 — 23/12 08:00 ч. в Международном аэропорту Алматы задержаны 13 рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

1. IQ377 Алматы-Шымкент — ожидание резервного экипажа.

2. DV713 Алматы-Астана — позднее прибытие самолета.

3. КС127 Алматы-Ташкент — позднее прибытие самолета.

4. 7J4898 Алматы-Душанбе — тех.причина (неисправность ВСУ).

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5. SU1941 Алматы-Москва — позднее прибытие самолета.

6. KC109 Алматы-Бишкек — ожидание транзитных пассажиров с рейса КС 910.

7. HY762 Алматы-Ташкент — позднее прибытие самолета.

8. DV733 Алматы-Астана — позднее прибытие самолета.

9. KC859 Алматы-Актау — по решению авиа компании.

10. DV706 Алматы-Шымкент — позднее прибытие самолета.

11. CZ6012 Алматы-Урумчи — позднее прибытие самолета.

12. KC929 Алматы-Гонконг — по решению авиа компании.

13. PC659 Алматы-Стамбул — позднее прибытие самолета Ни одного рейса не отменено.

В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 100 м, горизонтальная 1200 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

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