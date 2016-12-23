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07:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Пожар в небоскребе в районе Вест-Сайд в Нью-Йорке

При пожаре пострадали трое пожарных и еще десять находившихся в здании человек. Жизнь пострадавших не находится под угрозой, но три человека серьезно ранены. Пожарным удалось справиться с огнем.

Источник: "РИА Новости" Украина

По меньшей мере 13 человек пострадали при пожаре в здании в районе Вест-Сайд в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Отмечается, что при пожаре пострадали трое пожарных и еще десять находившихся в здании человек. Жизнь пострадавших не находится под угрозой, но три человека серьезно ранены. Ранее телеканал сообщал, что на крыше и внутри здания заблокированы 20 жителей.

Возгорание произошло в четверг около 17.00 по местному времени (00.00 пятницы по Киеву). Пламя охватило третий и четвертый этажи здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.

По данным телеканала, пожарным удалось справиться с огнем, они продолжают проверять здание этаж за этажом. Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы не пускать дым.

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