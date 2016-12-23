Террористы «Исламского государства» сожгли заживо двух турецких военных
Боевики «Исламского государства» заживо сожгли двух турецких военнослужащих, сообщает мониторинговый портал Turkey Blocks.
Боевики «Исламского государства» заживо сожгли двух турецких военнослужащих, сообщает мониторинговый портал Turkey Blocks.
Видео с казнью военных было распространено в интернете, многие турецкие пользователи высказали призывы к возмездию ИГ. Власти ввели ряд ограничений на активность в социальных сетях, отмечается в сообщении. В предыдущий раз аналогичные меры принимались после убийства в Анкаре Андрея Карлова.
Уточняется, что солдат, захваченных террористами в плен за год до этого, казнили в районе сирийского города Аль-Баб.
Ранее сообщалось, что в ходе боев за этот населенный пункт турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия уничтожили 138 боевиков.
Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа проводят на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.
Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Убийцей оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после нападения.
«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.