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07:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Террористы «Исламского государства» сожгли заживо двух турецких военных

Боевики «Исламского государства» заживо сожгли двух турецких военнослужащих, сообщает мониторинговый портал Turkey Blocks.

Источник: AP 2016

Видео с казнью военных было распространено в интернете, многие турецкие пользователи высказали призывы к возмездию ИГ. Власти ввели ряд ограничений на активность в социальных сетях, отмечается в сообщении. В предыдущий раз аналогичные меры принимались после убийства в Анкаре Андрея Карлова.

Уточняется, что солдат, захваченных террористами в плен за год до этого, казнили в районе сирийского города Аль-Баб.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за этот населенный пункт турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия уничтожили 138 боевиков.

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Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа проводят на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.

Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Убийцей оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после нападения.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

Комментарии
3
Александр Черкасов
и что - нам страшно должно быть?)
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александр зыков
Их тоже , так же , чего церемонятся ? Выжигать эту заразу надо , как чуму , американцы с "коалицией" сдулись , ни черта не могут в Мосуле , или как всегда нас ждут ?...
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А Б
Варварские действия исламских террористов говорят только о том, что они чувствуют себя уверенно и безнаказанно даже после того, как они были выбиты из Алеппо.
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