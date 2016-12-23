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07:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Нижним Тагилом охотник подстрелил женщину на снегоходе

Она может остаться инвалидом.

Под Нижним Тагилом охотник вместо лося подстрелил женщину на снегоходе, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Происшествие случилось 28 ноября 2016 года. Пятеро охотников рассредоточились по лесу в ожидании зверя. К одному из них подъехали мужчина и женщина на снегоходе — охотник отвел ружье, ветка зацепилась за курок, и оно выстрелило. 39-летняя женщина получила сквозное ранение плеча, открытый перелом плечевой кости, а также переломы двух ребер.

По данным нижнетагильских СМИ, пострадавшая считает, что выстрел мог быть неслучайным. По ее словам, охотник был очень недоволен приездом незнакомцев и вел себя крайне агрессивно. Женщина беспокоится, что может остаться инвалидом.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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