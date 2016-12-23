В Кунгуре закрыли дело о гибели 8-летней девочки, захлебнувшейся в бочке

Дело о трагической гибели 8-летней кунгурячки, захлебнувшейся в бочке с водой, прекращено. Как сообщает 59.ru, расследование прекращено так как в СКР не нашли состава преступления в ЧП.

«Родители приняли решение не обращаться в суд — по крайней мере, мы не получали копию обращения родителей в судебные органы», — цитирует издание слова руководителя следственного отдела по Кунгурскому району Виталия Игнатенко.

Напомним, трагический инцидент произошел в конце лета текущего года. 8-летняя школьница упала вниз головой в 200-литровую бочку, вкопанную в землю. На помощь к ребёнку пришли очевидцы, они достали девочку и вызвали скорую помощь. Однако в больнице ребёнок умер. Известно, что бочка принадлежала соседям — они применяли её для полива огорода. После трагедии в СКР возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.