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07:30 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В еще одной английской тюрьме случился массовый бунт

Около 60 заключенных тюрьмы на острове Шеппи у северного побережья графства Кент захватили крыло местного исправительного учреждения.

Источник: Telegraf.com.ua

Ассоциация тюремных надзирателей охарактеризовала случившееся как беспорядки, заявив при этом, что затрудняется оценить их масштаб, передает BBC.

Ассоциация не привела никаких подробностей за исключением того, что заключенные развели в захваченном крыле костры. Таким образом, ни информации о причинах беспорядков, ни информации о требованиях заключенных пока нет.

Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся чуть более тысячи заключенных. Как правило в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.

Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспеции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе массовые беспорядки произошли в бирмингемской тюрьме. Тогда на их подавление ушло 12 часов.

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