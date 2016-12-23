В еще одной английской тюрьме случился массовый бунт

Ассоциация тюремных надзирателей охарактеризовала случившееся как беспорядки, заявив при этом, что затрудняется оценить их масштаб, передает BBC.

Ассоциация не привела никаких подробностей за исключением того, что заключенные развели в захваченном крыле костры. Таким образом, ни информации о причинах беспорядков, ни информации о требованиях заключенных пока нет.

Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся чуть более тысячи заключенных. Как правило в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.

Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспеции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе массовые беспорядки произошли в бирмингемской тюрьме. Тогда на их подавление ушло 12 часов.