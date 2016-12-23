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08:42 (мск), источник: dostup1.ru

Директор чебаркульского МУПа встретит Новый год в СИЗО

Суд арестовал мужчину за взятку в размере 213 тыс. рублей.

Суд Чебаркуля (Челябинская область) на два месяца арестовал директора МУП «Теплоком» Сергея Туманина, обвиняемого в получении взятки, — благодаря ему совершались хищения угля у города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, в течение 2015 года подозреваемый, являясь на тот момент главным инженером МУПа, получал взятки в размере более 200 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, поставлявшей уголь для нужд муниципалитета, за принятие объема топлива меньшего, чем указано в контракте. Возбуждены дела в отношении директора предприятия и представителя коммерческой организации по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и пункту «в» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

«Прокуратура Чебаркуля поддержала ходатайство следователя об избрании директору МУПа меры пресечения в виде ареста. Учитывая тяжесть содеянного, а также то, что мужчина может продолжить заниматься преступной деятельностью, суд арестовал его на 2 месяца», — рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД по Челябинской области. Расследованием дела занимается СК.

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