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08:44 (мск), источник: Интерфакс

Следствие проверяет инцидент с бригадой скорой помощи, которую житель Челябинска три часа удерживал в «заложниках»

Челябинск. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы проводят проверку по информации СМИ об удержании в квартире бригады скорой медицинской помощи в одном из районов Челябинска.

СУ СКР по Челябинской области сообщает, что местный житель, будучи пьяным, около трех часов удерживал бригаду скорой медицинской помощи, приехавшей на вызов к его сыну.

Со слов медиков, у ребенка диагностировали простудное заболевание средней тяжести, при котором госпитализации не требуется. Однако мужчина, угрожая битой, требовал увезти его сына в больницу и не отпускал врачей, говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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