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08:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омске у безработного украли сейф, в котором было золота и денег на 500 тысяч

Кража произошла два дня назад в Советском округе города. Неизвестные вынесли из квартиры на улице Глинки сейф, в котором было ценностей на полмиллиона.

Хозяином сейфа, по данным портала Om1.ru, является 41-летний житель Омска Андрей Щ. Придя домой вечером среды 21 декабря, он с удивлением обнаружил, что дверь его квартиры открыта, а из комнаты исчез довольно тяжелый металлический сейф с высокой степенью защиты, в котором хранились деньги и дорогие украшения.

По-видимому, воры не смогли вскрыть сейф на месте, поэтому решили похитить тяжелую конструкцию целиком. В полиции факт кражи подтвердили, однако никаких подробностей прессе пока не сообщают, так как следствие сейчас находится в самом разгаре.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

 — По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Кто похитил сейф из квартиры многоэтажки на улице Глинки, пока не известно. Как преступники проникли в запертую квартиру — пока загадка, однако хозяин оценил похищенное в 500 тысяч рублей. Интересно, что официально Андрей Щ. нигде не работает, и откуда у него такие ценности, не сообщается.

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