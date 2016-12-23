Из-за аварии в 13 населенных пунктах было приостановлено водоснабжение

В четверг, 22 декабря, в 18:34, в районе н.п. Осинки произошел порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм, в результате коммунальной аварии было приостановлено водоснабжение в 13 населенных пунктах Красноармейского и Безенчукского районов губернии, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.

Без водоснабжения остались: Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Братский, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский.

На место происшествия прибыли оперативные группы региональных ГУ МЧС и Центра управления в кризисных ситуациях. Для ликвидации аварии было задействовано 24 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — пять человек и две единицы техники. Работы координировались сотрудниками главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками министерства энергетики и ЖКХ региона и администрацией Красноармейского района.

Население оповестили через управляющую компанию. В населенных пунктах, попавших под отключение водоснабжения, имелись резервные источники запаса воды.

Водоснабжение было восстановлено в 06:30 23 декабря.