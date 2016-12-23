СК: зимняя трагедия в Борисове произошла из-за неосторожности
Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете министров приняла решение создать орган государственного газового надзора.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете министров приняла решение создать орган государственного газового надзора.
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Следственный комитет завершил расследование дела о массовом отравлении газом в начале года в Борисове, заявил в эфире телеканала ОНТ председатель СК Иван Носкевич.
Вся Беларусь обсуждала в конце января 2016 года случившуюся в Борисове трагедию: в одном из домов райцентра погибли сразу шесть человек. В одной квартире были найдены двое пенсионеров, а в квартире ниже — семья с двумя несовершеннолетними детьми. Причиной смерти стало отравление газом.
«Расследование закончено, дело направлено в суд. В отношении двух сотрудников Борисовгаза обвинение было квалифицировано как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — поделился подробностями Носкевич.
Руководитель СК отметил, что до сих пор в Беларуси отсутствует единый государственный орган, обеспечивающий газовую безопасность. Комитет инициировал его создание, и, по словам Носкевича, комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине идею одобрила.
«Государственный газовый надзор в следующем году начнет работу», — добавил он.
Последней громкой трагедией, связанной с отравлением газом, стала гибель известной модели и режиссера Натальи Макей в конце минувшей недели. Также Sputnik рассказывал о самых известных и нашумевших случаях, связанных с отравлением газом.