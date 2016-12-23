СК передаст в суд дело о резне в ТЦ «Новая Европа»
По результатам психиатрической экспертизы Владислав Казакевич, обвиняемый в трагедии в торговом центре, был признан вменяемым.
По результатам психиатрической экспертизы Владислав Казакевич, обвиняемый в трагедии в торговом центре, был признан вменяемым.
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Экспертиза нападавшего на женщин с бензопилой и топором в ТЦ «Новая Европа» Владислава Казакевича завершена, уголовное дело может быть передано в суд до конца текущего года, заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ.
Нападение в торговом центре потрясло Беларусь в начале октября 2016 года: 17-летний парень пришел с бензопилой и топором в ТЦ «Новая Европа» и напал на двух женщин, одна из которых погибла. Молодой человек был задержан, в отношении него проводилась комплексная
«Закончена экспертиза, сейчас все документы находятся в материалах уголовного дела, проводятся процессуальные действия. Если все будет нормально, то в этом году дело уже будет направлено в суд», — заявил Носкевич.
По словам главы СК, нападавший Казакевич был признан вменяемым.
«Окончательную точку в этом вопросе поставит суд, после вердикта суда будем знать мотивы преступления этого молодого человека», — заключил Носкевич.
По информации следователей, сам Казакевич ранее заявлял о том, что на преступление его подтолкнула ненависть к людям. Родные подростка уверяли, что у него были побочные эффекты от лекарств.