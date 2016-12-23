СК передаст в суд дело о резне в ТЦ «Новая Европа»

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Экспертиза нападавшего на женщин с бензопилой и топором в ТЦ «Новая Европа» Владислава Казакевича завершена, уголовное дело может быть передано в суд до конца текущего года, заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ.

Нападение в торговом центре потрясло Беларусь в начале октября 2016 года: 17-летний парень пришел с бензопилой и топором в ТЦ «Новая Европа» и напал на двух женщин, одна из которых погибла. Молодой человек был задержан, в отношении него проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.