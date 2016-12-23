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09:04 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральские полицейские изъяли почти полмиллиона бутылок лосьонов и настойки боярышника

Тотальная проверка «злачных» мест прошла после трагедии в Иркутске, где из-за отравления суррогатным алкоголем в одночасье погибли более 60 человек.

Южноуральские полицейские изъяли почти полмиллиона бутылок лосьонов и настойки боярышника — тотальная проверка «злачных» мест в двух самых крупных городах области, Челябинске и Магнитогорске, прошла после трагедии в Иркутске, где из-за отравления суррогатным алкоголем погибли более 70 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского Главка.

Сообщается, что в ходе проверки магазинов и киосков полицейские собрали свыше 435 тыс. бутылочек спиртосодержащей продукции. В их руки попали «Настойка боярышника», лосьоны «Огуречный», «Крапива», «Хлебный», «Перцовый тоник», которые продавались под видом лекарственных, косметических и бытовых средств.

Сейчас все бутылочки направлены на экспертизу в лабораторию, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. В косметическом средстве был обнаружен метиловый спирт. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, а также запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

Накануне Владимир Путин дал ряд поручений, рассчитанных на то, чтобы избежать повторения отравлений и гибели людей.

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