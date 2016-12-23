Барда Новикова обвиняют по делу о хищении средств дольщиков в Екатеринбурге

По словам представителя суда, А. Новикову предъявлено обвинение «в хищении денежных средств путем злоупотребления доверия пайщиков ЖК “Бухта Квинс” в особо крупном размере — 35 млн 627 тыс. рублей». Собеседник агентства не уточнил статью, по которой предъявлено обвинение.

Новиков поделится со СМИ «впечатлениями» от допроса в ГСУ

А. Новиков проходит по тому же уголовному делу, что и экс-замминистр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, отметили в суде.

По данным ряда СМИ, Главное следственное управление МВД России по Свердловской области осенью 2015 года возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Дело было возбуждено по факту махинаций с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. В строительство домов вложили около 150 млн рублей 65 человек. А. Новиков и М. Шилиманов, как отмечают СМИ, перевели деньги пайщиков себе на счета и остановили строительство. М. Шилиманов был задержан в рамках расследования этого дела 19 декабря.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, Верх-Исктский суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайства следствия об аресте М. Шилиманова.

В ГСУ МВД России по Свердловской области агентству сообщили, что не комментируют информацию относительно А. Новикова.