Главный бухгалтер украла у школы и детских садов более 12 млн рублей

В Краснокамске суд вынес приговор главному бухгалтеру пяти образовательных учреждений Малковой Н., которая была признана виновной в мошенничестве.



Как сообщает генпрокуратура РФ, с 2011 по 2015 года Малкова занимала должность главного бухгалтера школы № 41, а также детских садов № 11, № 13, № 42, № 49. Пользуясь доверием руководства, она перечисляла на свои банковские карты денежные средства, предназначенные для выплаты стимулирующих надбавок педагогам, а также для ремонта и покупки мебели учреждений.



Руководству учреждений она заявляла, что финансирование по данным статья отсутствует.

Ежемесячно Малкова начисляла себе около 250 тысяч рублей. В ее личном пользовании находился дорогостоящий автомобиль и частный дом. Таким образом, она украла более 12 млн рублей.



Суд приговорил Малкову к девяти годам шести месяцам лишения свободы, со штрафом четыре млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Также удовлетворены иски пяти образовательных учреждений Краснокамска на сумму 12 млн рублей.