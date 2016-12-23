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09:10 (мск), источник: Новости Перми

Главный бухгалтер украла у школы и детских садов более 12 млн рублей

Мошенница ежемесячно начисляла себе около 250 тысяч рублей, предназначенных для ремонта и покупки мебели для учреждений.

В Краснокамске суд вынес приговор главному бухгалтеру пяти образовательных учреждений Малковой Н., которая была признана виновной в мошенничестве.

Как сообщает генпрокуратура РФ, с 2011 по 2015 года Малкова занимала должность главного бухгалтера школы № 41, а также детских садов № 11, № 13, № 42, № 49. Пользуясь доверием руководства, она перечисляла на свои банковские карты денежные средства, предназначенные для выплаты стимулирующих надбавок педагогам, а также для ремонта и покупки мебели учреждений.

Руководству учреждений она заявляла, что финансирование по данным статья отсутствует.
Ежемесячно Малкова начисляла себе около 250 тысяч рублей. В ее личном пользовании находился дорогостоящий автомобиль и частный дом. Таким образом, она украла более 12 млн рублей.

Суд приговорил Малкову к девяти годам шести месяцам лишения свободы, со штрафом четыре млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также удовлетворены иски пяти образовательных учреждений Краснокамска на сумму 12 млн рублей.

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