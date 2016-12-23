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08:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Расстрелявший мужчину бизнесмен получил 10 лет колонии строгого режима

Происшествие случилось в Верхней Туре весной этого года.

Предприниматель, который из карабина застрелил мужчину в Нижней Туре, приговорен судом к 10 годам колонии строгого режима, сообщили в региональном следственном комитете.

По данным следствия, предприниматель выстрелил в грудь мужчине, с которым у него произошел конфликт. Раненого доставили в больницу, однако через два дня он умер. Выяснилось, что бизнесмен был пьян.

Добавим, что родственникам мужчины бизнесмен должен будет выплатить 1 миллион рублей.

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