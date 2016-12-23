La Soacra: Второй администратор кафе был приговорен к шести годам тюрьмы

Суд столичного сектора Центр отправил за решетку на шесть лет администратора заведения, где в начале года произошла трагедия, унесшая человеческие жизни.

Владелица кафе, супруга администратора, осуждена более чем на четыре года лишения свободы. Шесть месяцев тюремного срока получил чиновник, ответственный за пожарную безопасность.

Сотрудника Национального центра общественного здоровья приговорили к двум годам условно. Работника столичной мэрии наказали штрафом в 20 тысяч леев.

Взрыв в кафе «Ла соакра» произошел в январе этого года. Пострадали 13 человек, из них четверо скончались.