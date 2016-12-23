Новосибирские пассажиры переломали носы в ДТП

В четверг утром, 22 декабря, неподалеку от остановки «Завод химконцентратов» на улице Богдана Хмельницкого столкнулись автобусы ЛИАЗ маршрута № 28 и ПАЗ маршрута № 27. Об этом сообщили в группе «Инцидент. Новосибирск». В результате дорожно- транспортного происшествия пострадало четверо пассажиров.

По предварительным данным из открытых источников известно, что автобус ПАЗ приближался к остановке со скоростью 10 километров в час, где в это время уже стоял ЛИАЗ. Водитель первого автобуса попытался затормозить, однако попал на гололед, транспорт не успел вовремя замедлить ход и врезался в другой автобус.

В результате аварии пострадали пассажиры ПАЗа. Так, 41-летняя женщина и 21-летняя девушка сломали себе носы.