Омич прописал нескольких жителей Узбекистана в доме без крыши. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что в апреле 2016 года два местных жителя представили в миграционную службу заполненные уведомления о прибытии восьми граждан Республики Узбекистан, на основании чего иностранцы были поставлены на учёт по месту пребывания в домах заявителей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже в ходе проверки выяснилось, что по одному из адресов находится полуразрушенное здание, где невозможно жить. В результате стало понятно, что граждане Узбекистана не проживали и не намеревались жить по указанным адресам.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ). В случае, если их вина будет доказана, мужчины могут лишиться свободы на срок до трёх лет.