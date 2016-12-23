Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Внук Сталина умер на улице
Мама троих детей рассказала о «болевых точках» материнства
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Москве заменят все старые лифты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
09:32 (мск), источник: АиФ Омск

Омич прописал нескольких жителей Узбекистана в доме без крыши

По данному фату возбуждено уголовное дело.

Омич прописал нескольких жителей Узбекистана в доме без крыши. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что в апреле 2016 года два местных жителя представили в миграционную службу заполненные уведомления о прибытии восьми граждан Республики Узбекистан, на основании чего иностранцы были поставлены на учёт по месту пребывания в домах заявителей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже в ходе проверки выяснилось, что по одному из адресов находится полуразрушенное здание, где невозможно жить. В результате стало понятно, что граждане Узбекистана не проживали и не намеревались жить по указанным адресам.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ). В случае, если их вина будет доказана, мужчины могут лишиться свободы на срок до трёх лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Смертельный «Боярышник». Почему погибли люди в Иркутске?
Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Барда Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Госдума приняла новую систему тарифов на тепло
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь