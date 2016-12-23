Наркотики выдавали за сахар в Приморье



Приморский краевой суд вынес приговор двум иностранцам, которые осуждены за контрабанду наркотиков в особо крупном размере.

Преступление произошло в июле 2015 года. Фигуранты в ручной клади под видом сахара пытались ввезти в РФ партию синтетических наркотиков, равную примерно 60 тыс. разовых доз. Однако злоумышленники были задержаны в зале таможенного контроля на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни в результате операции, проведенной УФСКН по Приморскому краю и Уссурийской таможней. Стоимость обнаруженной партии на черном рынке составляла порядка 40 млн рублей.

Согласившись с прокурором, суд признал подсудимых виновными и приговорил их за содеянное к 16 годам 6 месяцам и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гособвинение поддержано прокуратурой края.

