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10:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Наркотики выдавали за сахар в Приморье

В Приморье вынесен приговор по делу о контрабанде более 18 кг синтетических наркотиков, пишет ИА Дейта.


Приморский краевой суд вынес приговор двум иностранцам, которые осуждены за контрабанду наркотиков в особо крупном размере.

Преступление произошло в июле 2015 года. Фигуранты в ручной клади под видом сахара пытались ввезти в РФ партию синтетических наркотиков, равную примерно 60 тыс. разовых доз. Однако злоумышленники были задержаны в зале таможенного контроля на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни в результате операции, проведенной УФСКН по Приморскому краю и Уссурийской таможней. Стоимость обнаруженной партии на черном рынке составляла порядка 40 млн рублей.

Согласившись с прокурором, суд признал подсудимых виновными и приговорил их за содеянное к 16 годам 6 месяцам и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гособвинение поддержано прокуратурой края.

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