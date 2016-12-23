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09:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четверых вымогателей миллиона у новосибирского детдомовца арестовали

Подростка «пригласили на собеседование» трое похитителей, пытали, в конце концов, он смог выбраться и сообщить в полицию, рассказали в СК.

Четверых вымогателей миллиона в новосибирского детдомовца арестовали, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, трое злоумышленников узнали, что у 17-летнего бывшего воспитанника детского дома есть крупная сумма денег. Они создали в социальных сетях фейковую страницу девушки и начали настойчиво предлагать сироте устроиться на работу в колл-центр. Через несколько дней подросток согласился. «Работодатели» прибыли и позвали подростка в автомобиль, чтобы «подписать документы». Далее потерпевшего избили, привезли в квартиру в Ленинском районе, связали и продолжали избивать. Требование было одно — передать банковские карты и данные к ним, на счетах было более 1,1 млн рублей.

«На следующие сутки потерпевший, воспользовавшись тем, что один из злоумышленников покинул квартиру, а другой заснул, самостоятельно смог развязаться и выбежать из квартиры. Встретив в подъезде прохожего, подросток попросил телефон и сообщил о совершенном в отношении него преступлении в полицию», — рассказали в СК.

Злоумышленников задержали, один из них дал признательные показания.

Все фигуранты дела заключены под стражу. Им предъявлены обвинения по п. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, с применением насилия, а также с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.

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