Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Секс и возраст: тотемы, табу
Умер известный советский и российский актер
Мама троих детей рассказала о «болевых точках» материнства
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Корпортативом в московском морге заинтересовалась прокуратура
Взрыв у "Коломенской" (видео очевидца)
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
В ЕС перебрасывают тысячи танков: СМИ о причинах
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
13Убит посол России в Турции
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
09:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Гибель лаборантки в Коркинском разрезе вылилась в «уголовку»

Виновным грозит 5 лет колонии.

По факту гибели лаборантки Тимофеевского каменного карьера, расположенного на территории Коркинского разреза, возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 5 лет заключения по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Прокуратура признала это решение законным и обоснованным, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе южноуральского надзорного ведомства.

Трагедия произошла 21 ноября 2016 года. 67-летняя женщина пришла на работу и вскоре перестала отвечать на звонки мужа. Взволнованный мужчина пришел в лабораторию и нашел жену мертвой. Согласно заключению эксперта, смерть женщины наступила от отравления угарным газом, который скопился в помещении в результате горения угольных пластов в карьере.

Под помещением лаборатории, где работала погибшая, находится тоннель, который ранее использовался для транспортировки угля из разреза в накопитель. В октябре 2016 года входы в него были засыпаны глиной.

Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Определить время смерти помогут микробы
Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Барда Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Госдума приняла новую систему тарифов на тепло
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь