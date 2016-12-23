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09:19 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии неустановленный водитель «Волги» спровоцировал ДТП с пострадавшими

Госавтоинспекция Башкирии разыскивает неустановленного водителя автомобиля «Волга», спровоцировавшего ДТП с 4 пострадавшими в селе Толбазы.

Столкновение двух автомобилей произошло днем 22 декабря на перекрестке улиц Тукаева и Ибрагимова в районном центре Аургазинского района — селе Толбазы, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в Управлении ГИБДД Башкирии.

По предварительным данным расследования, неустановленный водитель на автомобиле «Волга» на перекрестке улиц Тукаева и Ибрагимова не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина», отчего последняя выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Шкодой Фабия».

В результате аварии 54-летний водитель «Калины» был госпитализирован с серьезными травмами. Его пассажиры: мужчины 63 и 42 лет, получили травмы.

Также за медицинской помощью обратились еще два пострадавших: 29-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка, 58-летняя жительница Давлекановского района.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

Также за сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более 2500 нарушений ПДД, 55 водителей задержаны в состоянии опьянения.

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